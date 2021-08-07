Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşındaydı, nereli? Burhan Kuzu biyografisi!

Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun Twitter'da gündem olmasıyla birlikte Kuzu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşındaydı, nereli? Burhan Kuzu neden vefat etti? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi nedir?

30 yıl kadar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Kuzu, Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucuları arasında yer alır. TBMM'de 22, 23, 24 ve 26. dönemlerde AK Parti İstanbul milletvekili olarak yer almış; 23., 24. dönemlerde mecliste Anayasa Komisyonu başkanlığını yürütmüştür. Türkiye'de parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçiş döneminde önemli rolü olmuştur. Peki, Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu kaç yaşındaydı, nereli? Burhan Kuzu neden vefat etti? Burhan Kuzu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu 1 Ocak 1955 yılında Şıhlı'da dünyaya geldi. 30 yılı aşkın süredir İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi görevini üstlenen Kuzu, Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucu isimleri arasında yer alır. TBMM'de 22, 23, 24 ve 26. dönemlerde AKP İstanbul milletvekili görevi yapmış olup, 23., 24. dönemlerde mecliste Anayasa Komisyonu başkanlığını yürütmüştür. Türkiye'de parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişinde önemli rolü bulunur.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucu üyesi olmasıyla beraber siyasi hayata adım atmıştır. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu başkanı olarak görev almıştır.

Yalnızca iki partinin mecliste olabildiği 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girmeyi başardı. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak yeniden meclise girdi fakat partisi içinde gerçekleşen üç dönem kuralına denk geldiği için Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde aday gösterilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak yeniden meclise girdi.

Son olarak Kasım 2020'de koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.