Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

11.02.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:28

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tutuklandıktan sonra tahliye edilmesi konusunda 'çok uzun zaman önce' bir açıklama yaptığını hatırlattı. Kendisiyle ilgili olarak ileri sürülen iddialara yanıt veren Kuzu, "Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım" dedi.

"DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMA YAPTIM"

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tutuklandıktan sonra tahliye edilmesiyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Konuya ilişkin olarak daha önce de bir açıklama yaptığını belirten Kuzu, şunları söyledi:

"YARGI MENSUPLARINA BASKI YAPMADIM"

"Zindaşti meselesi ile çok uzun zaman önce bir açıklama yapmıştım. Bir anayasa profesörü olarak, hayatım boyunca yargı bağımsızlığını savundum ve siyasi görevlerimde önemli katkılar yaptım. Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım. Esasen benim hukuk anlayışıma asla uygun değildir."

NE OLMUŞTU?

Tahliye edildikten sonra kayıplara karışan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti için Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakim ve savcıların ifadeleri alındı. Hakimler ifadelerinde AK Parti'li Burhan Kuzu'nun Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu dönemde Zindaşti'nin tahliyesi için kendilerini birçok kez aradığını iddia etti. Kuzu'nun aradığı bir hakime, "Zindaşti'nin tahliyesinin Türkiye-İran ilişkileri için yararlı olabileceğini" söylediği iddia edilmişti.