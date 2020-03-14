BURHAN FELEK SPOR KOMPLEKSİ'NİN EN ÖZEL SPORCULARI
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Burhan Felek, Atletizm, Güncel

BURHAN FELEK SPOR KOMPLEKSİ'NİN EN ÖZEL SPORCULARI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat'ta açılan Burhan Felek Atletizm Stadı ve Pisti en özel sporculara ev sahipliği yapıyor.

14.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:48
BURHAN FELEK SPOR KOMPLEKSİ'NİN EN ÖZEL SPORCULARI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat'ta açılan Burhan Felek Atletizm Stadı ve Pisti en özel sporculara ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, tüm Türkiye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde down sendromlu, otizmli, mental, görme, işitme ve bedensel engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen sportif çalışmalarla engelli bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleme amacıyla "Mutlu Çarşamba" etkinliği düzenleniyor. "Mutlu Çarşamba" etkinliğinin İstanbul çalışmaları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 Şubat'ta açılan Burhan Felek Atletizm Stadı ve Pisti'nde gerçekleştiriliyor. İstanbul'un 39 ilçesinden Burhan Felek Spor Kompleksi'ne gelen özel sporcular burada İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı eğitmenlerin tarafından ısınma hareketleri, koşu, denge gibi özel uygulamalara tabi tutuluyor. Down sendromlu, otizmli, mental, görme, işitme ve bedensel engelli bireyler bu uygulamalar ile fiziksel, sosyal ve bilişsel alanlarında parametrelerini geliştirme imkanı sağlıyor. Bu özel sporcuların etkinlikleri görüntüledi. Özel sporcular güne ısınma hareketleri ile başlıyor. Daha sonra 400 metre koşan özel sporcular, salona geçerek denge antrenmanı yapıyorlar. Antrenmanın sonunda ise görme engelli Emre Kandemir özel sporcu arkadaşlarına keman çalıyor.

"ÖZEL SPORCULAR OLİMPİYATLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER"

İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde eğitmen Tahir Sülük,"Bakanlığımız bünyesinde başlattığımız Mutlu Çarşambalar programımız var. Biz bu programı sadece Çarşamba günleri yapmıyoruz. Haftanın 5 günü sabah 9'dan akşam 5'e kadar görme, bedensel, otizm, down sendromlu kardeşlerimize burada atletizm çalışmaları ve psikomotor uygulamaları yapıyoruz. Burada atletizm çalışmaları yapıyoruz. 60 tane öğrencim var. 55 tanesine psikomotor gelişimi uygulamaları yapıyorum. Yetenekli bulunan öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlıyorum. 4 tane milli sporcum var. 3 tanesi 60 metrede Avrupa Şampiyonu oldular. 2020 yılı Nisan ayında Antalya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlu Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecekler" dedi.

"YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN ANTREMAN YAPIYORUZ"

Özel sporculardan Rıdvan Yalçın, "Ben burada atletizm dersi alıyorum. Allah nasip ederse yarışa çıkacağız. Antalya'da kamp yapacağız. Anneme babama hamd olsun. Yağmur çamur demeden antrenörümüz Tahir Hoca ile birlikte antrenman yapıyoruz" dedi. Bir diğer özel sporcu Ecem Akyüz, "Ben liseden mezunum. Buraya spora geliyorum. Ayrıca folklore gidiyorum. Spor yapmaktan çok memnunum. Spor yapmak insana çok iyi geliyor" dedi.

"ENGELLİLERE ŞANS VERİLİNCE YAPAMAYACAKLARI YOKTUR"

Keman çalan görme engeli özel sporcu Emre Kandemir ise,"Enstrüman olarak keman çalıyorum. Spor olarak yüzmeye gidiyorum. Ben müziğimi çok seviyorum. Konservatuara katılmak istiyorum. İleride müzisyen olmak istiyorum. Ben bir kursa gidiyordum. Orada Şafak Hocam vardı. Ben yaklaşık 9-10 yıldır keman çalıyorum. Bana Şafak Hocam keman çalmayı öğretti. Keman çalmayı çok seviyorum. Ben keman çalmadan önce ilk ork ile müziğe başladım. Bana hiç kimse ork çalmayı öğretmedi. Ben kendi başıma öğrendim. Daha sonra bunun eğitimini alıp kemana başladım. Ben şunu söylemek isterim engellilere şans verilirse engellilerin yapamayacağı hiçbir şey yoktur." dedi.

BURHAN FELEK SPOR KOMPLEKSİ'NİN EN ÖZEL SPORCULARI

Kaynak: DHA

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BURHAN FELEK SPOR KOMPLEKSİ'NİN EN ÖZEL SPORCULARI

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