BURDUR Veteriner Hekimler Odası'ndan kurban uyarısı
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BURDUR Veteriner Hekimler Odası'ndan kurban uyarısı

Veteriner Hekimler Odası'ndan kurban uyarısıBURDUR Veteriner Hekimler Odası yönetim kurulu üyesi Ömer Çevik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları kurbanlık hayvanlar konusunda uyardı.

24.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:14

Veteriner Hekimler Odası'ndan kurban uyarısı

BURDUR Veteriner Hekimler Odası yönetim kurulu üyesi Ömer Çevik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları kurbanlık hayvanlar konusunda uyardı.

Veteriner Hekimler Odası'nda açıklama yapan Ömer Çevik, "Kurban edilebilen hayvanlar deve, sığır, manda, koyun ve keçi olup, koyun ve keçi için bir yaşını doldurmuş, koyunların semiz ve gösterişli altı aylıktan büyük annesi boyuna erişmiş olanlar da kurban edilebildiği gibi bu yaş grubu devrelerde 5, sığır ve mandalar için 2 yaş zorunludur" dedi.

Kurbanlık seçiminde kurbanlık hayvanın sağlıklı azalarının tam ve besili olmasının hem sağlık açısından hem ibadet açısından hem de gönül rahatlığı açısından önem arz ettiğine işaret eden Ömer Çevik, "Kötürüm derecesinde hasta, zayıf, düşkün boynuzu, gözü eksik, dili, kuyruğu, kulağı, memesi kesik, sağlık yönünden kötü halde bulunan hayvanların kurbanlık olarak seçilmemesi veya satın alınmaması gerekmektedir. Kurban olabilecek besini sığırlarda gövde her yönden dolgun, yuvarlak omuzlar, geniş vücut, çıkıntılar belirsiz, deri yumuşak ve elastik bakışlar, canlı kıllar ince ve parlaktır, göz burun, ağız, meme ve arka tarafında anormal akıntı şişlik hastalık belirtisi renk değişimi ve yara bulunmamalıdır. Kurbanlık olarak seçilecek hayvan dişi ise mutlaka sağlık açısından ve ülkemiz hayvancılığının ilerleyebilmesi açısından gebe olmaması gerekmekte olup, bu tür dişi hayvanların hayvan pazarlarında görevli veteriner hekim meslektaşlarımız tarafından ultrason ile gebelik kontrollerinin yaptırılmış olması, dişlerinden yaş tayininin yaptırılmış olması gerekmekte olup pasaportlarının mutlaka satıcıdan alınması veteriner sağlık raporunun ve dişi hayvanlar için damızlık dışı bırakılabilir raporunun alınması gerekmektedir" diye konuştu.

Kesim sonrası dikkat edilecek hususlara da değinen Çevik, "Sağlıklı et tüketmek için kurban kesilen yerlerin öncelikle bakanlık ve belediyeden ruhsatlı yerler olması lazım. Belediye ve bakanlığın uygun gördüğü kurban kesim alanlarında genellikle veteriner hekim var. Köyde, kentte kesim alanları dışında kesim yapanlar için muhakkak kesim sonrası muayenesi yapılması lazım" dedi.

BURDUR Veteriner Hekimler Odası'ndan kurban uyarısı

Kaynak: DHA

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