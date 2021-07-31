Burdur'un Karamanlı Belediyesinden Manavgat'a 8 tır yem ve saman gönderildi
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Burdur'un Karamanlı Belediyesinden Manavgat'a 8 tır yem ve saman gönderildi

Burdur'un Karamanlı Belediyesinden Manavgat'a 8 tır yem ve saman gönderildi
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'un Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören hayvanlar için bölgeye 8 tır yem ve saman gönderdiklerini bildirdi.

Burdur'un Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören hayvanlar için bölgeye 8 tır yem ve saman gönderdiklerini bildirdi.

Selimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Antalya ve Muğla'daki yangınlar için "Her can bir can için yardım elini uzatsın." sloganıyla yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Ülke genelinden yeterli miktarda insani yardım malzemesinin bölgeye gönderildiğini anlatan Selimoğlu, ilçedeki vatandaşlardan nakdi destek ve hayvanlar için besi yardımı toplandığını vurguladı.

İlçe genelinden saman, yem gibi hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar toplandığını vurgulayan Selimoğlu, "Toplanan 8 tır yardım, belediyenin ve ilçedeki nakliyecilerin araçlarıyla yangın bölgesine sevk edildi. İtfaiye ekibimiz de Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Kemerkaya mevkisinde bölgedeki diğer ekiplerle yangına müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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