Burdur Turizm Noktalarında 2018 Yılı Bereketi

Burdur Valisi Hasan Şıldak, kentin turizm noktalarında 2018 yılında yaşanan ziyaretçi artışlarını değerlendirdi. Vali Şıldak, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanınan Salda Gölü'ne bu yıl 500 binin üzerinde ziyaretçi geldiğinin de altını çizdi.

Burdur Müzesi 2016 yılında 13 bin 961 ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, 2017 yılında bu sayı 17 bin 295 olarak kaydedildi. 2018 yılında ise ziyaretçi sayısının 21 bin 634'e ulaşarak, artış yaşandığı gözlendi.

Kentte bulunan antik kentlerde bu artıştan bereket sağladı. 2018 yılında Sagalassos Antik Kenti'ne 51 bin 45 ziyaretçi gelirken, Kibyra Antik Kenti'ni 8 bin 840 kişi ziyaret etti. İnsuyu Mağarası ise 2018 yılının 9 aylık süresinde 86 bin 892 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Konuyla ilgili Burdur Valisi Hasan Şıldak çeşitli açıklamalarda bulundu. Burdur Müzesi'ni 2018 yılı ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 25 artış yaşandığını ifade eden Vali Şıldak şöyle konuştu:

"Sagalassos Antik Kenti 2018 yılı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 42,87, 2016 yılına oranla 70, İnsuyu Mağarası ziyaretçi sayısı 2018 yılında 2016 yılına oranla yüzde 74 (2017 yılı ziyarete kapalı), Kibyra Antik Kenti 2018 yılı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 37,24 arttığı görülmektedir" dedi.

Ziyaretçi sayılarındaki artıştan son derece memnun olduklarını aktaran Şıldak, Burdur'un turizm pazarındaki hak ettiği payı alması için gereken adımların atıldığını kaydetti.

"Salda Gölü'ne 500 binin üzerinde ziyaretçi geldi"

'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'nü bu yıl 500 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini sözlerine ekleyen Vali Şıldak, "Ayrıca gölle aynı adı taşıyan beyaz, yeşil ve mavinin iç içe olduğu Salda Kayak Merkezi de kış turizminin bölgedeki yeni adresi olma yolunda ilerliyor. Amacımız ayrı bir önem verdiğimiz Salda Gölü ve Kayak Merkezinde devam eden ve planladığımız çalışmalarla birlikte 12 ay turizmdir. İlimizin bundan sonraki temel gelişim alanlarının en güçlüsü turizm olacaktır. Son üç yılın rakamları da bunu ortaya koyuyor. İlgili bakanlıklarımızla birlikte bu alanlarda etkili projeler geliştiriyoruz ve Hükümetimizin bütün desteğini alıyoruz. Temel hedefimiz, tarihi ve doğal mirasımızı koruyarak sahip olduğumuz bu eşsiz potansiyeli turizme kazandırmak, gelen ziyaretçilerimize yeterli ve kaliteli hizmet sunabilmektir." - BURDUR

Kaynak: İHA