BURDUR ŞEKER FABRİKASI'NDA KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI - Haberler
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BURDUR ŞEKER FABRİKASI'NDA KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR Şeker Fabrikası'nda 98 gün sürecek 2021-2022 kampanya dönemi törenle başladı.

BURDUR (DHA) - BURDUR Şeker Fabrikası'nda 98 gün sürecek 2021-2022 kampanya dönemi törenle başladı.

Fabrika bahçesindeki 67'nci pancar alım törenine Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Tarımsal Proje ve Tesisler Daire Başkanı Erkan İçöz, Şeker Fabrikası Müdürü Turan Arslan, fabrika çalışanları ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Fabrika Müdürü Turan Arslan, 98 gün sürecek kampanya döneminde 510 bin ton pancar işleneceğini ve yaklaşık 70 bin ton şeker, 22 bin ton melas, 140 bin ton yaş küspe üretileceğini söyledi. Arslan, "2020 yılında şeker pancarı üretimi için Burdur merkez ve Afyonkarahisar- Dinar, Antalya- Elmalı, Isparta- Senirkent ile Burdur- Tefenni, Gölhisar ve Yeşilova olmak üzere 7 ziraat bölge şefliğimize bağlı 141 köyde 3 bin 665 çiftçi ailesiyle 689 bin ton üretim kotası sözleşmesi yapıldı" dedi.

Turan Arslan, fabrikada pancar işlemesine 29 Eylül tarihinde başlanacağını ve 24 saatte 3 vardiya halinde günlük 5 bin 200 ton pancar işleneceğini belirtti.

Törende konuşan Vali Ali Arslantaş, Milletvekili Bayram Özçelik ve Türk Şeker Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erkan İçöz de kampanya döneminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edildi. Fabrikaya ilk pancarı getiren üreticilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından tören sona erdi.

BURDUR ŞEKER FABRİKASI'NDA KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI

BURDUR ŞEKER FABRİKASI'NDA KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI

BURDUR ŞEKER FABRİKASI'NDA KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI

BURDUR ŞEKER FABRİKASI'NDA KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI
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Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
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Haber: BURDUR ŞEKER FABRİKASI'NDA KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI - Haberler
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