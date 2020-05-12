BURDUR Rehabilitasyon merkezi personeline nöbet girişi test
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BURDUR Rehabilitasyon merkezi personeline nöbet girişi test

Rehabilitasyon merkezi personeline nöbet girişi test BURDUR'daki Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çalışan personel koronavirüs testi sonrasında göreve başlıyor.

BURDUR Rehabilitasyon merkezi personeline nöbet girişi test
12.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.05.2020 11:59

Rehabilitasyon merkezi personeline nöbet girişi test BURDUR'daki Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çalışan personel koronavirüs testi sonrasında göreve başlıyor.

Burdur merkez Askeriye köyünde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çalışan personel nöbet devir tesliminde koronavirüs testi sonrasında göreve başlıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla tedbirlerin arttırıldığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde çalışan personel 14 günlük vardiya nöbet sistemiyle çalışmalarını sürdürürken, her nöbet öncesi koronavirüs testinden geçiriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri tarafından testleri yapılan personel test sonuçlarına göre nöbeti devralarak 14 gün boyunca burada kalan özel çocukların bakımıyla ilgileniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, "Koronavirüsün yayılmaya başladığı ülkelere baktığımız zaman en çok ölümlerin sosyal hizmet kurumlarında olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu kapsamda bakanlığımız, koronavirüs tedbirleri kapsamında bizlere talimatlar verdi. İlimizde Sayın Valimizin başkanlığında kamu kurum ve kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde hızlı ve etkin bir şekilde bu adımları atarak, yatılı sosyal hizmet kuruluşlarımızda personelimizi 14 günlük vardiya sistemine geçirdik" dedi.

Vardiya değişimlerinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı görevlileri tarafından koronavirüs testi yapıldığını kaydeden Güven, şunları söyledi:

"Bu süreç zor bir süreç, bu süreçte milletimizin bize emaneti olan engelli özel çocuklarımız ve yaşlılarımızı koronavirüs salgınından korumak. Bu çocuklarımızın yaşamlarını devam ettirmelerini bir yandan sürdürürken, bir yandan da 14 günlük süre içerisinde personelimiz üstün bir gayret gösteriyor. Çünkü günümüzde evimizde bir gün bile kalmak gerçekten çok zor. Ama 14 gün çocuklarından, eşlerinden ayrı bir şekilde burada görev yürütüyorlar. Şu an bizlere emanet olan çocuklarımıza en iyi bir şekilde bakmak için tüm gayretleri seferber etmiş durumdayız. Bu salgının sonu belli değil biz bu süreçte tüm arkadaşlarımızla birlikte her türlü vefakarlığı göstererekten, gerek engellilerimizin bu salgından korunması için üzerimize düşen neyse fazlasıyla yapmaya hazırız ve bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Biz vatandaşlarımızdan bu dönemde sağlık çalışanlarına olduğu gibi sosyal hizmetler çalışanlarına da destek olmasını istiyoruz."

BURDUR Rehabilitasyon merkezi personeline nöbet girişi test

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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