Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı Burdur merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

BURDUR - Burdur merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, Burdur merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Burdur, Hatay, Adıyaman, Van, Bursa, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki işlemlerin ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 6 zanlı da tutuklandı. Ayrıca 2 zanlı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Zanlılardan 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğince sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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