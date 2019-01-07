Burdur Kurtulmuş: Türkiye, Bölgede Hiçbir Terör Örgütünün At Koşturmasına Müsaade Etmeyecek

Kurtulmuş: Türkiye, bölgede hiçbir terör örgütünün at koşturmasına müsaade etmeyecek (2)

VEFA YEMEĞİNE KATILDI

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'daki belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantının ardından Öğretmenevi'nde düzenlenen il ve merkez ilçe başkanlarına yönelik vefa yemeğine katıldı. Yemeğe Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ve çok sayıda partili de katıldı.

'İNSANLARI KAZANMAYI, GÖNÜLLERİNİ KAZANMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Burada konuşan Numan Kurtulmuş, "Millet Tayyip Erdoğan'a güveniyor, yapmış olduğu mücadeleyi değerli buluyor ve takdir ediyor. Millet Türkiye'nin ilerlemesini, kalkınmasını, gelişmesini takip ediyor. Gerçekten bundan son derece büyük bir memnunluk duyuyor. Tabii ki hizmette sınır yok. Daha iyi, daha büyük hizmetler de bekliyor. Dolayısıyla bir taraftan vermeye devam ederken, bir taraftan da esas işimiz olan insanları kazanmayı, gönüllerini kazanmayı sürdüreceğiz. İnsanların gönlünü kazanamazsanız oyunu almanız mümkün değildir" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE OLUMLU KATKILAR SAĞLAYACAK'

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini anlatan Numan Kurtulmuş, "Bu seçimde onun için her birimizin bulunduğumuz yerde en iyi sonucu almamız lazım. Seçimde yeni sistemin doğası gereği ittifaklar ortaya çıkacak. Biz biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak seçime gidiyoruz. 30 büyükşehirde her iki partinin genel merkezleri son müzakerelerini gerçekleştirmiş ve bir anlaşma yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara, İstanbul ve İzmir aday tanıtımlarında Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız da aday olarak tanıtıldı. Diğer büyükşehirlerde de aynı şekilde olacaktır. Cumhur İttifakı, masa başında oturularak yapılan bir anlaşma değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı, tüfeklere, silahlara, helikopterlere, tanklara, uçaklara karşı milletin 'Ya Allah, bismillah' diyerek başlattığı bir kıyam sırasında oluşmuş olan bir ittifaktır. Milletin omuz omuza, can pahasına meydanlarda kurduğu bir ittifaktır. Salaların eşliğinde 'Allahuekber' diyerek kurulan bir ittifaktır. İnşallah bu ittifakın Türkiye'nin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Ümit ederim ki Cumhur İttifakı Türkiye genelinde olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

'CHP'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ İTTİFAK KİRLİ İTTİFAK ŞEKLİNE DÖNEBİLİR'

Yeni yönetim modelinin Türkiye'de iki siyasi aksın olduğu bir modele doğru gittiğini anlatan Numan Kurtulmuş, şöyle dedi:

"Bir tarafta Ak Parti'nin başını çektiği, diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çekmiş olduğu iki siyaset aksı önümüzdeki seçimlerde Türkiye'de mücadele edecek. Maalesef karşımızdaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği ittifak, bu seçim yaklaştıkça daha çok göreceksiniz ki bölücü örgüt yandaşlarının da destek verdiği bir kirli ittifak şekline dönebilir. FETÖ ve PKK dahil olmak üzere Türkiye'nin her meselesinde zaten mazeret üretmeyi siyasetlerinin bir parçası haline getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı yöneticileri korkarız ki önümüzdeki dönemde HDP'nin de oyunu belli şehirlerde alabilmek için bir takım ittifaklar, işbirlikleri yapacaklardır. Bunlara karşı da bizim Türkiye'nin milli birliği, bekası, beraberliği, Türkiye'nin geleceği, güçlü ve büyük Türkiye'nin kurulmasına odaklanmış insanlar olarak ak siyasetin gerçekten samimi dava insanları olarak hep beraber biz de doğru yolda yolumuza devam edeceğiz."

Numan Kurtulmuş konuşmasının ardından Ak Parti Burdur İl Teşkilatının kuruluşundan bu yana görev yapan il ve merkez ilçe başkanlarına plaket verdi.

Kaynak: DHA