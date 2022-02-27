BURDUR KÜLTÜR MERKEZİ'NDE İLK OYUN SAHNELENDİ

BURDUR (DHA) - BURDUR'da yapımı tamamlanan Kültür Merkezi'nde ilk tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatroya Burdurlular yoğun ilgi gösterdi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Aşk Bir Şey Değildir' adlı oyun tiyatroseverle buluştu. Evlilikte kadın ve erkek ilişkisinin sorgulandığı oyun, Burdur Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Ak Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi ile salonu dolduran Burdurluların beğenisini kazandı.

Şahin Örgel'in yazdığı, Can Ali Çalışandemir'in yönettiği, Selin Poyraz, Gürkan Erarslan, Erkan Akçelik, Ebru Karahasan ve Özge Arslan'ın oynadığı iki perdelik oyun sonunda İl Kültür Turizm Müdür Vekili Pınar Arslan oyunculara çiçekle teşekkür etti.

Kültür Merkezinin hizmete girmesi ile Burdur'da büyük bir açığın giderildiğini belirten Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Bugün bir tiyatroyla açılışı yapıldı. Çok kalabalıktı, buradan da Burdur halkının tiyatroyu ne kadar beklediğini, özlediğini görmüş olduk dedi.

Kültür Merkezinin yapımının çok uzun sürdüğünü söyleyen Özçelik, 2012'de başlayan süreçte çok büyük aksaklıklar, gecikmeler oldu. İnşallah Burdur'umuzda ilim, bilim, kültür, sanat alanında tüm faaliyetlerin karşılanabileceği bir salonumuz şu anda hizmete sunulmuş vaziyette. Baştan sona emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burdur halkına, öğrencilere, sanatseverlere çok güzel hizmetler sunacağını ifade etmek istiyorum ifadelerini kullandı.