BURDUR Kibyra'nın Medusa'sı ziyaretçileri çekiyor
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BURDUR Kibyra'nın Medusa'sı ziyaretçileri çekiyor

Kibyra'nın Medusa'sı ziyaretçileri çekiyorBurdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ne ziyaretçiler her geçen yıl daha fazla ilgi gösteriyor.

16.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:37

Kibyra'nın Medusa'sı ziyaretçileri çekiyor

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'ne ziyaretçiler her geçen yıl daha fazla ilgi gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan projeyle düzenlenmiş ören yeri vasfı kazanan Kibyra Antik Kenti'nde en çok Medusa mozaiği ilgi çekiyor.

Gölhisar ilçesinin Horzum Mahallesi'nde birbirinden derin uçurumlarla ayrılan 3 tepe üzerinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Kibyra Antik Kenti ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "2020'de öncelikle Kibyra'nın en tanındığı özelliği olan Medusa mozaiğinin açılmasıyla başladık. Medusa mozaiği özellikle yapılış tekniğiyle yani renkli mermer parçalardan 'opus sectila' denilen bir yöntemle oluşturulmuş ve dünyada bu özelliğiyle tek olan bir mozaik. Kibyra biraz bununla ünlenmişti. Kenti ziyarete gelenler Medusa mozaiğini özellikle görmek istiyor" dedi.

Kibyra ziyaretçi sayısının yıldan yıla arttığını kaydeden Özüdoğru, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız nezdinde hazırlanan ve uygulaması bitirilen projeyle artık Kibyra düzenlenmiş bir ören yeri vasfı kazandı. Gelen ziyaretçimiz için gelişmiş bir tesis yapıldı. Artık biletli girişlerimiz başladı. Pandemi sürecinden sonra haftanın belirli günleri tur otobüsleriyle ziyaretçilerimiz geliyor. Onun dışında özel arabasıyla giren ziyaretçi sayısında oldukça fazla bir artış var. Yani bu artış umuyorum Kibyra'nın önümüzdeki yıllar daha fazla ziyaretçi çekecek bir merkez olacağını da işaret ediyor" diye konuştu.

Kibyra'yı gezmek için Antalya'dan eşi Rıza Faruk Okan ile birlikte gelen Şevkiye Okan, "İlk defa geliyorum. Pandemi döneminde gelememiştik. Yakın bir yerde olmasına rağmen gelemediğim için üzülüyorum. İlk fırsatta eşimle birlikte geldik. Burası bir tarih. Eskiler çok daha emek vermişler, şaşırılacak derecede yaptıkları işler. Herkese görmelerini tavsiye ederim" dedi.

Isparta'dan gelen SDÜ İşletme Fakültesi Dr. öğretim üyesi Süleyman Dikmen de "Son birkaç yıldır basında görüyorduk. Sagalassos popüler ama burası o kadar popüler değildi. Bugün arkadaşımla görmeye geldik. Bayağı büyük bir alana yayılıyor. Daha kazı çalışmalarının başlangıcında. Muhtemelen süreç içerisinde daha geniş alanları görme fırsatı yakalarız" dedi.

BURDUR Kibyra'nın Medusa'sı ziyaretçileri çekiyor

Kaynak: DHA

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