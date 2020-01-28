Burdur kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu
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Burdur kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurduBURDUR'un Bucak ilçesinde umreden dönen çifti ziyarete giden farklı ailelerden 12 kişi, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye başvurdu.

28.01.2020 23:12 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:13
Burdur kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

Kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu

'un ilçesinde umreden dönen çifti ziyarete giden farklı ailelerden 12 kişi, kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye başvurdu.

Çeltikçi'ye bağlı Bağsaray köyünde umreden gelen Halil Özel ve Keziban Özel çiftini ziyarete gelen farklı ailelerden 12 kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklardan dolayı 'ne başvurdu. Yapılan muayene sonucu hastaneye başvuranların karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadıkları tespit edildi.

Çiftin evindeki kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazının zehirlenmeye neden olduğu belirlendi. Hastaneye başvuranların sağlık durumunu iyi olduğu, müşahede amaçlı polikliniklerinde tutulduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DURUMU

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-Bucak Devlet Hastanesi levhasından detay

-Acil servis girişinden görüntü

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Burdur kalorifer kazanından sızan gazdan etkilenen 12 kişi hastaneye başvurdu
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