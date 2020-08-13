BURDUR İnsuyu Mağarası'na 25 bin ziyaretçi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BURDUR İnsuyu Mağarası'na 25 bin ziyaretçi

İnsuyu Mağarası'na 25 bin ziyaretçiTÜRKİYE'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur'daki İnsuyu Mağarası'nı 1 Haziran'dan bu yana 25 bin kişi ziyaret etti.

13.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:38

İnsuyu Mağarası'na 25 bin ziyaretçi

TÜRKİYE'nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur'daki İnsuyu Mağarası'nı 1 Haziran'dan bu yana 25 bin kişi ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan İnsuyu Mağarası, normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Haziran'da yeniden ziyarete açıldı. Çevresindeki bilinçsiz sulama nedeniyle içindeki irili ufaklı 9 göl kurusa da ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam eden İnsuyu Mağarası'nı 2019 yılında, 114 bin 253 kişi ziyaret etmişti. Mağarada pandemi döneminde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte ise yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşanıyor. 1 Haziran'dan bu yana mağarayı yaklaşık 25 bin kişi gezdi.

İstanbul'dan gelen ve mağaradan çok etkilendiğini söyleyen İlke Ciritci, "İçeride binlerce yılda oluşan bir doğal güzellik görüyoruz. Son derece etkilendik tabii ama üzüldüğümüz bir nokta içerisindeki göllerin çekilmiş olması. İnşallah göllerde su yeniden birikebilir" dedi.

İstanbul'dan gelen Ateş Aytar, "Tabelada kocaman 'Büyük Göl' yazıyor ama gölü göremeyince hayallerim yıkıldı. Çok üzüldüm" diye konuştu.

Sakarya'dan geldiğini söyleyen Yasemin Yılmaz, mağaranın çok güzel olduğunu söyledi.

Eskişehir'den çocukken mağaraya geldiğini söyleyen Ömer Girgin ise, "Çok etkileyici. Gerçekten çok güzel. İçerisi aynı zamanda çok soğuk. Ülkemizde böyle zenginliklerin olması çok güzel" dedi.

Belçika'dan gelen Munise Denizli ve kızı Ela Nur Denizli, "Kesinlikle gelinmesi ve görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Uşak'tan gelen Büşra Gencer de, "Arkadaşlarımla birlikte mağarayı görmeye geldik. İnsuyu Mağarası'nın adını daha önce duymuştum ama bugün gezmek mümkün oldu. Pandemi sonrası maskelerimizle, sosyal mesafeyi koruyarak geziyoruz. Burası çok güzel bir yer. Mutlaka gelip görülmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı.

İNSUYU MAĞARASI

Burdur- Antalya karayolu üzerinde, Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta yer alan İnsuyu Mağarası, toplam 597 metre uzunluğunda yatay bir mağaradır. İnsuyu'nda karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucu sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Kalker tortulanmalarından türlü şekil ve yapıda meydana gelen sarkıt ve dikitlerin oluşum tarzları dikkate alındığında, mağaranın binlerce yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. İnsuyu Mağarası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 9.7.1976 gün ve A 113 sayılı kararı ile birinci derece doğal sit olarak tescil edildi.

BURDUR İnsuyu Mağarası'na 25 bin ziyaretçi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı Ekonomi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu Spor
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı Dünya
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Dünya
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu
Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!
Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: BURDUR İnsuyu Mağarası'na 25 bin ziyaretçi - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 09:38:35. #1.14#
title