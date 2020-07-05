Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
Burdur Gölü sahilinde 82 yaşındaki bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Ahmet Alan adına kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
05.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:22
Burdur Gölü sahilinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Üzerinden Ahmet Alan adına kimlik çıkan yaşlı adamın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
OTOPSİ YAPILACAK
Burdur yeni devlet hastanesi inşaat alanı altındaki sahilde cansız beden olduğunu gören yamaç paraşütü sporcuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden Ahmet Alan adına kimlik çıkan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Alan'ın ölüm nedeni otopside belirlenecek.
Kaynak: DHA