Son dakika haberleri! Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü

İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü Doğan güzelliği ile dikkat çeken Burdur Gölü'nün rengi alg patlaması nedeniyle yer yer kahverengi ve sarıya döndü.

Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü

ANTALYA - Doğan güzelliği ile dikkat çeken Burdur Gölü'nün rengi alg patlaması nedeniyle yer yer kahverengi ve sarıya döndü.

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde alg patlaması oldu. Sabah göle gelen vatandaşlar, gölün yer yer renk değiştirerek kahverengi ve sarıya döndüğünü görüntüledi. Gölde aynı olayın bu yıl içerisinde Nisan ve Haziran aylarında da yaşandığı öğrenildi.

Son dakika haberleri! Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü
Son dakika haberleri! Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü
Son dakika haberleri! Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü
Son dakika haberleri! Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü
Son dakika haberleri! Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Yener İrem Derici Yıldız Tilbe Armağan Çağlayan
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Dimitris Pelkas Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! Burdur gölünde alg patlaması...Göl kahverengiye döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 13:57:22. #1.14#

title