Burdur Elmalılı Yazır Memleketinde Anıldı
Elmalılı Yazır memleketinde anıldıELMALILI Muhammed Hamdi Yazır baba ocağı Burdur'un Çavdır İlçesi'ne bağlı Yazır Köyü'nde düzenlenen programla anıldı.
Elmalılı Yazır memleketinde anıldı
ELMALILI Muhammed Hamdi Yazır baba ocağı Burdur'un Çavdır İlçesi'ne bağlı Yazır Köyü'nde düzenlenen programla anıldı.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ı anma programına Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Çavdır Kaymakamı abdullah Şahin, Çavdır Belediye Başkanı Mustafa Uysal, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ile vatandaş katıldı. Yazır Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen ve Kuran-ı Kerim okunarak başlanan programda konuşan Vali Yılmaz, "Bu toprakların yetiştirdiği bir evladın, ilim insanının anılması, ona karşı olan vefa duygusunun ifade edilmesi için buradayız. Bu topraklara geldiğimiz günden itibaren bu toprakları vatan yapan, bu toprakların hamurunu yoğuran, çimentosu olan, kültürümüzü oluşturan insanları bizlerin hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Unuttuğumuz andan itibaren de ne hale geldiğimizi hepimiz yaşadık. İlk günden itibaren bu toprakların yoğrulmasında emek veren ilim ve gönül insanlarımız var ki bunların çoğunun ismini bile hatırlamıyoruz. Bunlardan bir tanesi bugün baba ocağı Yazır olan, babasının daha sonra Elmalı'ya taşınması sonrası ilk ve orta eğitimiyle hafızlık eğitimini Elmalı'da tamamlayan, sonrasında İstanbul'a giderek medrese eğitimini de tamamlayan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır efendidir. Elmalılı Hamdi Yazır Osmanlı döneminde doğmuş tefsirin dışında, şairliği olan felsefeyle uğraşmış bir ilim insanı, biz bu yönlerini fazla bilmiyoruz" dedi.
Daha sonra ilahiyatçı Prof. Dr. Ömer Döngeloğlu da Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi. Döngeloğlu, "Elmalılı hocamız büyük bir alim. Elmalılı tefsiri Türkçe yazıldığı halde 3 kere sadeleştirildiği halde sadece ilmiye sınıfı bilir" diye konuştu.
Düzenlene anma programının önemli olduğunu aktaran Döngeloğlu, "Elmalılı hocayı böyle anma programlarının dışında daha kalıcı şekilde anmak gerekli. Mesela imam hatip öğrencileri arasında yarışmalar düzenlenebilir. İlahiyat öğrencileri eserlerinin özetini anlatabilir. Geriye bıraktığı 5 eseri var" dedi.
Program yemek ikramıyla sona erdi.