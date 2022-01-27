Burdur'da yaylaya yaban hayvanları için yem bırakıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Böğrüdelik Yaylası'na, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Avcılar ve Atıcılar Kulübü ile hayvan dostu gönüllülerden oluşan grup tarafından, 80 santimetreye ulaşan karda, ağaçların altına yem, saman, sebze, meyve ve et konuldu.

Gölhisar Kaymakamı Kadir Ulusoy, AA muhabirine, zorlu kış şartlarında hayvanların gıda gereksinimlerini karşılamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Böğrüdelik Yaylası'nın yaban hayvanlarının varlığı açısından önemli olduğunu belirten Ulusoy, "Bölgemizde kış çetin geçiyor, inşallah hayvanlar bu kışı sağ salim atlatır." dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarını da unutmadıklarını vurgulayarak, faaliyete katılan avcıları tebrik etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Harun Ekinci ise protokol üyeleriyle gerçekleştirdikleri faaliyetin hayvanlar için hayati öneme sahip olduğunu anlattı.