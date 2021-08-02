Burdur'da yangın! Burdur'da nerelerde yangın var? Burdur yangını söndürüldü mü?

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediliyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 125 farklı noktadaki yangınlar kontrol altına alındı. Burdur'da yangın! Burdur'da nerelerde yangın var? Burdur yangını söndürüldü mü?

Günlerdir süren orman yangınları nedeniyle Türkiye adeta felaketi yaşıyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Yangın Koordinasyon Merkezi'nde son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Burdur'da yangın! Burdur'da nerelerde yangın var? Burdur yangını söndürüldü mü?

BURDUR'DA YANGIN

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan ve hızla büyüyen orman yangınına müdahale için Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinden takviye ekip yola çıktı. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptığı açıklamada, "İtfaiye Ekiplerimiz Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Bugün de takviye olarak 1 adet çok maksatlı itfaiye aracı, 18 tonluk arazöz ve 6 personelimiz aracımız yola çıktı. Dört ayrı noktada başlamış olan yangının bir an önce söndürülebilmesini diliyoruz" dedi.