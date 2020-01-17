: Burdur'da yaban hayvanları dört mevsim fotokapanla görüntülendi

17.01.2020 01:02 | Son Güncelleme: 17.01.2020 01:04

Burdur'da ormanlık bölgelerde yaşayan yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, yaban hayatının takibi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla fotokapanlı çalışma yürüttü.

Çalışmada çeşitli yaban hayvan türlerinin doğal yaşamdaki görüntüleri elde edildi.

Bir yıl içinde belirli bir noktaya yerleştirilen iki fotokapana, bölgede yaşayan kurt, vaşak, yaban domuzu, tilki ve çakalların dört mevsimdeki görüntüleri yansıdı.

Kaynak: AA

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