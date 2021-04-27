BURDUR'DA VATAN PARTİSİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURDUR'DA VATAN PARTİSİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VATAN Partisi'nin Burdur ve Isparta il teşkilatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'soykırım' açıklamasına düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

VATAN Partisi'nin Burdur ve Isparta il teşkilatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'soykırım' açıklamasına düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Vatan Partisi Isparta İl Başkanı Bilal Şimşir, "Türkiye'ye yönelik emperyalist saldırı aracı olan Ermeni Soykırımı yalanları gene gündeme düştü. Amerikan Başkanı Biden, koltuğa oturmadan başlattığı Türkiye düşmanı saldırgan politikalarına yenisini ekledi. Uluslararası emperyalist bir yalan olan sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıdığını ilan etti. Bu emperyalist küstahlığa Vatan Partisi olarak 81 ilde eylemli olarak cevap veriyoruz" dedi.

ABD'nin hücum borusunu öttürdüğünü kaydeden Bilal Şimşir, Türkiye'nin de eylemli cevap vermesi gerektiğini belirtti. İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam kontrolüne alınması gerektiğini ifade eden Şimşir, HDP'nin de kapatılması gerektiğini öne sürdü.

Basın açıklamasına katılanlar 'Soykırım yapmadık, vatan savunduk, soykırım yalanı, Amerikan planı' şeklinde sloganlar attı.

BURDUR'DA VATAN PARTİSİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ
BURDUR'DA VATAN PARTİSİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ
BURDUR'DA VATAN PARTİSİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ
BURDUR'DA VATAN PARTİSİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Ersin Tatar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Altun Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BURDUR'DA VATAN PARTİSİ'NDEN BİDEN'A TEPKİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:20:39. #1.16#

title