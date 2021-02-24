Sokak hayvanı sahiplenen öğrencilere burs verilecek
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Sokak hayvanı sahiplenen öğrencilere burs verilecek

24.02.2021 17:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:43

Burdur Belediyesi ile Antalya AKEV Üniversitesi arasında barınaktan sokak hayvanı sahiplendirmeye ilişkin ödüllü sosyal sorumluluk projesi protokolü imzalandı.

Burdur Belediyesi ile Antalya AKEV Üniversitesi arasında barınaktan sokak hayvanı sahiplendirmeye ilişkin ödüllü sosyal sorumluluk projesi protokolü imzalandı.

Belediyenin Sultandere Hizmet Kampüsü'nde gerçekleştirilen imza töreninde bir konuşma yapan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, projeyle başta öğrenciler olmak üzere bireylere havyan sevgisini aşılamanın amaçlandığını söyledi.

Belediye barınağından bugün itibarıyla hayvan sahiplenen her öğrenciye, Antalya AKEV Üniversitesini kazanmaları durumunda yüzde 100 eğitim bursu verileceğini belirten Ercengiz, "Yuva ol dost kazan" projesini hayata geçirdiklerini anlattı.

Ercengiz, proje kapsamında sahiplendirilen hayvanlara yönelik 28 Mayıs'ta "Güzellik ve yetenek" yarışması düzenlemeyi planladıklarını, dereceye girecek hayvanların sahiplerinden birincinin 15 bin, ikincinin 10 bin ve üçüncünün 5 bin lira para ödülü kazanacağını bildirdi.

Sahiplenilen hayvanların 4 Ekim'de sağlık, fiziksel kontrollerinin ardından burs ve ödüllerin hak sahiplerine dağılmasıyla projenin sona ereceğini dile getiren Ercengiz, şöyle dedi:

"Projeyle eğitim öğretimini devam ettirerek iyi yerlere gelmek isteyen öğrencilere hak tanınacak. Yerel yönetimler olarak bizler de Burdur'daki sokak hayvanlarıyla barışık bir toplum oluşturulmasında önemli bir projenin paydaşı oluyoruz. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi bizi mutlu edecek çünkü sokaktan ne kadar çok hayvanı kurtarabilirsek, onların bakımının daha iyi olacağını düşünüyoruz. Bu hayvanları sahiplenmenin, merhamet ve empati duygumuzu, karşılıksız sevgiyi yeniden kazandırabilmek adına önemli bir adım olduğunu düşünüyorum."

Antalya Kültür ve Eğitim Vakfı Başkanı Ekrem Çalkılıç da projenin öğrencilere iyi bir doktor, mimar, mühendis olmaktan daha kıymetli olan merhameti öğreteceğini kaydetti.

İmza törenine, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgün de katıldı.

Sokak hayvanı sahiplenen öğrencilere burs verilecek
Sokak hayvanı sahiplenen öğrencilere burs verilecek
Sokak hayvanı sahiplenen öğrencilere burs verilecek
Sokak hayvanı sahiplenen öğrencilere burs verilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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