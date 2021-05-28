Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi
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Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi

Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay - Haberler | Güncel

Burdur'un Altınyayla ilçesinde seyir halindeyken alev alan ambulans, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde seyir halindeyken alev alan ambulans, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şakir S. idaresindeki 15 AB 423 plakalı ambulans, Gölhisar Devlet Hastanesinden Altınyayla'ya giderken Dirmilcik mevkisinde alev aldı.

Araçtan inen sağlık çalışanları, alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine Altınyayla ve Gölhisar belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, ambulans kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi
Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi
Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi
Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay

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