Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı
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Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı Burdur'da sağlık çalışanlarını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı

BURDUR - Burdur'da sağlık çalışanlarını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde hastaneye gelen 16 yaşlarındaki çocuk, iğne yaptırdı. İğne yapılırken çocuğunun canının yandığını iddia eden anne, dışarıda bulunan yakınlarını çağırdı. 1 kadın ve 2 erkekten oluşan grup hastanede hizmet veren kadın hemşire ve güvenlik görevlisini darp etti. Olayın ardından şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne G.Ç., S.T., D.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi adli kontrolle serbest kalırken,1 kişi ise tutuklandı. Çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi sonrasında tutuklanan S.T., işlemlerinin ardından Burdur Cezaevine gönderildi.

Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı
Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı
Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı
Burdur'da sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişiden 1'i tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan

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