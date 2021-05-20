Burdur'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Burdur'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Burdur'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Çoban - Haberler | Güncel

Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tefenni'den Burdur istikametine giden Özkan Polat'ın kullandığı 60 ABG 391 plakalı otomobil, Tefenni - Karamanlı kara yolunda Orhan Şenel idaresindeki plakası belirlenemeyen traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Tefenni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Burdur'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Burdur'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Burdur'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Burdur'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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