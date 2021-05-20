Burdur'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Burdur'un Tefenni ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tefenni'den Burdur istikametine giden Özkan Polat'ın kullandığı 60 ABG 391 plakalı otomobil, Tefenni - Karamanlı kara yolunda Orhan Şenel idaresindeki plakası belirlenemeyen traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Tefenni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban