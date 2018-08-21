Burdur'da Otomobil Bariyere Çarptı: 9 Yaralı

Burdur'da Otomobil Bariyere Çarptı: 9 Yaralı

Burdur'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seniha İdik idaresindeki 45 FZ 311 plakalı otomobil, Burdur-Antalya karayolu Tekke rampaları mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada sürücü İdik ile araçtaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Burdur ve Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan 7 yaşındaki Deniz Akdeniz, ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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