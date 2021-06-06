Muhtarlık ara seçimleri yapıldı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından muhtarın hayatını kaybetmesi nedeniyle boş bulunan muhtarlık için sandık başına gidildi.

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından muhtarın hayatını kaybetmesi nedeniyle boş bulunan muhtarlık için sandık başına gidildi.

Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesi'nde seçmenler, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta muhtar belirlemek için oy kullandı.

Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği seçimde Kovid-19 pozitifli ve temaslı kişilerin oy kullanabilmeleri için ayrı oy sandığı kuruldu.

Seçimde 9 muhtar adayı yarıştı. Seçim sırasında okulu ziyaret eden Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, 9 muhtar adayına başarılar diledi.

Yapılan sayım sonucunda 1559 seçmenden 1137'si oy kullandı. Oylardan 427'si Ali Aksoy'a çıkarken diğer 8 aday oyların kalanını aldı.

Toplam 22 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni seçilen muhtar Aksoy, adaylığını koyarak mahalle halkının teveccühleriyle yeni muhtar olarak seçildiğini söyledi.

Belediye ile koordineli çalışarak mahalle için güzel hizmetlere vesile olacağını belirten Aksoy, "Oy verenden de vermeyende de Allah razı olsun. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Göreve başlar başlamaz gece gündüz mahalle sakinlerimizin her zaman hizmetindeyim." diye konuştu.

Vefat eden eski muhtar Refik Halit Ergün'ün oğlu Halil Ergün ise babasının muhtarlık görevini 4 yıl boyunca sürdürdüğünü dile getirerek seçim sonucunda seçilen kişinin görevini layıkıyla yapacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay