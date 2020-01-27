Burdur'da motosikletle traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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Burdur'da motosikletle traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

27.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:24
Burdur'da motosikletle traktörün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

'un ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

(26) idaresindeki 15 KF 973 plakalı motosiklet, Yeşilova Caddesi'nde Necip Erdoğan'ın kullandığı 15 LA 063 plakalı römorklu traktörle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilçedeki devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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