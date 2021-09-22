Burdur'da lise öğrencileri velilerinin onayıyla Kovid-19 aşısı oluyor

BURDUR (AA) - Burdur'da lise öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında velilerinin onayı alınarak aşı uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okulumu Seviyorum Aşımı Oluyorum" sloganıyla okullarda aşılama yürüttüklerini söyledi.

Öğrencilerin velileriyle okula aşı olmaya geldiklerini belirten Şenbayram, salgınla mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu dile getirdi.

Yüz yüze eğitimin devam etmesi için aşılamanın önemli olduğuna vurgulayan Şenbayram, "Bugün öğrencilerden ve velilerinden bizi mutlu eden yoğun bir ilgi var. İlimizde aşılama çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 12-19 yaş grubundakilerine toplamda 11 bin doz aşı yaptık. Burdur aşılamada iki dozu tamamlanan iller arasında 9. sırada. İl genelinde 420 bin doz aşı yapıldı. İki doz aşısını tamamlayanlar nüfusun yüzde 75'ine tekabül ediyor." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da velilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Aşıyı ne kadar yaygınlaştırabilirsek salgından o kadar hızlı kurtulacağız. Tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz. Yüz yüze eğitimin devamı için bu çalışmalar gerekli." ifadelerini kullandı.

Aşı yaptıran 9. sınıf öğrencisi Erdem Yüncü de "Aşı hayat kurtarır, salgınından kurtulmak ve okulda daha rahat olmak için lütfen herkes aşısını olsun." dedi.

Velilerden Şerife Şakır da iki doz aşısını olduğunu belirterek "Kesinlikle aşı olunmasının gerekli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Sultan Dodurga Tülü bugün okula aşı olanlara destek olmak için geldiğini dile getirerek, aşı hakkı verilir verilmez ailecek iki doz aşılarını tamamladıklarını söyledi.