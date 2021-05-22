Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
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Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | Güncel

Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti'ne ziyarete gelen komandolar, antik kentin girişinde harmandalı oynadı.

Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni

BURDUR - Burdur'daki Sagalassos Antik Kenti'ne ziyarete gelen komandolar, antik kentin girişinde harmandalı oynadı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, subay ve astsubay öğrencileri ile birlikte Ağlasun'da bulunan Sagalassos Antik Kenti'ne ziyarette bulundu.

Dönemin en önemli antik kentlerinden biri olan Sagalassos Antik Kenti'ni gezen komandolar, gezi sonrası Sagalassos girişine komando marşı eşliğinde gittikten sonra harmandalı oynadı. Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda aldıkları eğitimden bir gösteri hazırlayıp sunan komandolar, çevrede bulunanlar tarafından takdirle alkışlandı.

Antik Kenti ziyarete gelen Eğirdir Dağ Komanda Okulu Komutanı Tümg. Emre Tayanç ve askerlerine, Ağlasun Kaymakamı Tahir Demir ile Burdur Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fatih Ören eşlik etti.

Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni
Burdur'da komandolardan harmandalı şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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