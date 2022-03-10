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BURDUR'DA KİTAP FUARINA İLGİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Burdur Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kitap Fuarı törenle açıldı.

BURDUR (DHA) - Burdur Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Kitap Fuarı törenle açıldı.

Açılışa Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz eşi Hülya Ercengiz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan, CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şimşek, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, kitapseverler ve vatandaşlar katıldı.

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'ndaki Fuar 17 Mart'a kadar sürecek. Açılışın ardından fuara katılınlar kitapların yer aldığı stantları gezdi.

BURDUR'DA KİTAP FUARINA İLGİ

BURDUR'DA KİTAP FUARINA İLGİ

BURDUR'DA KİTAP FUARINA İLGİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Orkun Ercengiz, Burdur, Kitap, Baro, Güncel, Haberler

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