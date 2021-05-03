Burdur'da kayıp 10 yaşındaki çocuk aranıyor (2)

KERİM CAN'I 5 KİLOMETRE ÇAPINDA 200 KİŞİ ARIYORBurdur'un Altınyayla ilçesindeki Asmabağ köyünde kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan otizmli ve işitme engelli Kerim Can'ı arama çalışmaları, jandarma, AFAD ve UMKE'ye bağlı 100 ekip ile yaklaşık 200 köylünün katılımıyla devam ediyor.