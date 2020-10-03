İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Antalya-Fethiye kavşağında çarpışan araçlardaki hasar 112 acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi Korkuteli-Antalya tabelası BURDUR (AA) – Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Antalya-Fethiye kavşağında çarpışan araçlardaki hasar

112 acil sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

Korkuteli-Antalya tabelası BURDUR (AA) – Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tefenni ilçe merkezi yönünden gelen Mustafa Öztürk'ün kullandığı 07 SCH 77 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kavşağında, Berkay Yıldız idaresindeki 01 AAD 038 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araç sürücüleri ile araçlarda bulunan toplam 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan Mustafa Yıldız, Karamanlı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Tefenni ve Burdur Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban