Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüSabaha karşı merkeze bağlı Aziziye köyünde Dilaver Osman Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BURDUR (AA) - Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Sabaha karşı merkeze bağlı Aziziye köyünde Dilaver Osman Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ev tahliye edildikten sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Hasar oluşan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.