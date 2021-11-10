Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüSabaha karşı merkeze bağlı Aziziye köyünde Dilaver Osman Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BURDUR (AA) - Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sabaha karşı merkeze bağlı Aziziye köyünde Dilaver Osman Çiçek'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ev tahliye edildikten sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Hasar oluşan iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

Burdur'da iki katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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