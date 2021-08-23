Burdur'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
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Burdur'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Burdur'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Murat Yüncü idaresindeki 07 EFG 65 plakalı hafif ticari araçla Hasan Taşkın'ın kullandığı 15 ABH 782 plakalı hafif ticari araç İncirhan mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
Burdur'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk

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