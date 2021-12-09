Burdur'da engelli rehabilitasyon ve yaşam merkezi yapılacak

BURDUR (AA) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kentte engelli rehabilitasyon ve günübirlik yaşam merkezi yapılacağını bildirdi.

Ercengiz, Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde kentte yaşayan engelliler ve aileleriyle yemekte buluştu.

Programda konuşan Ercengiz, şehir dışında olduğundan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir arada olamadıklarını söyledi.

Engellilerin ve ailelerinin neler yaşadığını iyi anladığını belirten Ercengiz, bu nedenle tüm engelli dostlarına bir müjde vermek istediğini bildirdi.

Ercengiz, engellilerin gün içinde vakit geçirebileceği "Engelli Rehabilitasyon ve Yaşam Merkezi"ni bir hayırseverin katkılarıyla 2022'de içinde yaparak hizmete sunacaklarını kaydetti.

Engellilerin talepleri üzerine evlerinden belediye imkanıyla alınarak yapılacak merkezde vakit geçirmek için getirileceğini dile getiren Ercengiz, "Projeyi en kısa süre de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sizleri seviyoruz. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Ercengiz'in eşi Hülya Ercengiz, CHP İlçe Başkanı Serkan Şimşek ile belediye meclis üyeleri de katıldı.