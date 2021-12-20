Burdur'da elektrik akımına kapılan 13 inek telef oldu - Haberler
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Burdur'da elektrik akımına kapılan 13 inek telef oldu

Burdur'da elektrik akımına kapılan 13 inek telef oldu
AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'un merkeze bağlı Yazıköy köyünde ahırdaki elektrik akımına kapılan 13 inek telef oldu.

BURDUR (AA) - Burdur'un merkeze bağlı Yazıköy köyünde ahırdaki elektrik akımına kapılan 13 inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akay'a ait besihanede süt sağım makinesinden kaynaklandığı ileri sürülen arıza sonucu demir bariyerler arasından yem yiyen inekleri elektrik çarptı.

Akıma kapılan 13 ineğin telef olduğu belirlendi.

Akay, ineklerini görünce büyük üzüntü yaşadı.

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AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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