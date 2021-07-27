Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
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Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Burdur'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Recep Özcan'ın (66) kullandığı 15 AP 270 plakalı otomobil, Selen Bulvarı'nda önce eski okul bahçesi duvarına ardından park halindeki 15 AAS 143 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince kalp masajı yapılan Özcan, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Özcan'nın, Kocaaliler beldesinin önceki belediye başkanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk

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