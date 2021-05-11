Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Çamlık Köyü Sahil Mahallesi'ndeki ormanlık arazide akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangına 81 kişilik ekip, 8 arazöz, 3 su tankı, 2 müdahale aracı, 7 hizmet aracı ve 1 itfaiye aracıyla müdahale etti.

Yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınan yangında, 14 dönüm arazi zarar gördü.

Arazide soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangının çıkış nedenin ise jandarma ekiplerince araştırıldığı belirtildi.

Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, yağış azlığından kaynaklı kuraklıktan dolayı yangın çıkma riskine karşı bütün vatandaşların bu yıl her zamankinden daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk

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