Burdur'da çiftçiler domates fidelerinin zarar görmemesi için seralarda "zirai don" nöbeti tutuyor

Burdur'da sebze üreticisi çiftçiler, seralarındaki domates fidelerinin soğuk havadan etkilenmemesi için 24 saat soba yakarak zirai dona karşı mücadele veriyor.

Burdur'da sebze üreticisi çiftçiler, seralarındaki domates fidelerinin soğuk havadan etkilenmemesi için 24 saat soba yakarak zirai dona karşı mücadele veriyor.

Bölgede üç gündür etkili olan soğuk hava dolayısıyla gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşmeye başladı. Birçok ilçede olduğu gibi Gölhisar'da da alarm durumuna geçen çiftçiler, zirai don riskine karşı seralarda soba yakarak sebze fidelerini korumaya çalışıyor.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, seraları dolaşarak dona karşı nöbet tutan üreticilerle bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında çiftçilerden bilgi alan Sertbaş, AA muhabirine yaptığı açıklama, soğuk havada seralarda nöbet tutan çiftçileri yalnız bırakmadığını söyledi.

Sertbaş, örtü altı üreticilerin bu zorlu süreçte yanlarında olmaya çalıştıklarına ifade etti.

Musa Avcı ise lezzetiyle ünlü Gölhisar domatesinin üretiminin zahmetli olduğunu dile getirdi.

Çiftçi Süleyman Ocaklı da domates fidelerini dona karşı korumak için 24 saat boyunca seralarda soba yaktıklarını ve sıcaklık derecesini kontrol ettiklerini anlattı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay