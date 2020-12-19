Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
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Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

19.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:51
Burdur'da cezaevi inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı

BURDUR'da yeni cezaevi inşaatının yapıldığı alanda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

BURDUR'da yeni cezaevi inşaatının yapıldığı alanda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangını söndürmek için itfaiye çalışmalara başladı. 

Burdur- Büğdüz köyü yolunda yapımı devam eden yüksek güvenlikli cezaevi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 16:51:47. #1.15#
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