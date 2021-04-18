Burdur'da bir köyde 3 mahalle karantinaya alındı
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Burdur'da bir köyde 3 mahalle karantinaya alındı

Burdur'da bir köyde 3 mahalle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel

Burdur'un Bucak ilçesinde bir köyde 3 mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir köyde 3 mahallenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çamlık köyündeki Hacıbağ, Kavaklı ve Narlı mahallelerinde, 19 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, köy halkından farklı hanelerde yaşayan 22 kişinin de pozitif vakalarla temaslı olduğu tespit edildi.

Salgınının kontrol altına alınması amacıyla köyün 3 mahallesinin, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına ve görevli personel hariç giriş çıkışlara kapatılmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk

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