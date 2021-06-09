Burdur'da bıçaklı saldırıya uğrayan imam yaralandı
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Burdur'da bıçaklı saldırıya uğrayan imam yaralandı

Burdur'da bıçaklı saldırıya uğrayan imam yaralandı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da bir imam cami bahçesinde bıçakla yaralandı.

Burdur'da bir imam cami bahçesinde bıçakla yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 149 Evler Camisi imamı Fatih Yavuz, cami bahçesine gelen iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yaralanan Yavuz, ihbar üzerine adrese gelen112 Acil Servis ekibince, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Yavuz, cami bahçesinde yaptığı açıklamada, bıçaklayan kişinin bir gün önce ailevi sorunlarının olduğunu, kendisinden sıkıntılarını gidermek için bir kağıda ayet ve dua yazmasını istediğini söyledi.

Bir gün sonra saldırganın kağıdı almak için camiye geldiğini anlatan Yavuz, "Ayet yazılı kağıdı eline verdikten sonra yanına başka biri daha geldi, onunla tokalaştılar. Bana sonradan gelen kişi sarıldı, öbürü de bıçağı çıkarıp yaraladı." diye konuştu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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