Burdur'da baraj suyunun azalmasıyla telef olan İsrail sazanları kıyıya vurdu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde barajın suyunun azalmasının ardından telef olan ve kıyıya vuran çok sayıda "İsrail sazanı" olarak bilinen "carassius gibelio" balığı paniğe neden oldu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde barajın suyunun azalmasının ardından telef olan ve kıyıya vuran çok sayıda "İsrail sazanı" olarak bilinen "carassius gibelio" balığı paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı İbecik köyü yakınındaki Yapraklı Barajı'nın suyu azaldı.

Çok sayıda "İsrail sazanı"nın kıyıya vurduğunu görenler durumu Gölhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, barajdan numune alarak incelemeye gönderdi.

Gölhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Muhammet Yılan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen balık ölümleri şikayetleri üzerine barajda incelemede bulunduklarını söyledi.

Barajdan alınan numunenin ilk olarak Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderdiklerini belirten Yılan, "Buradan çıkan sonuçlara göre, bu ölümlerin nedenini anlamış olacağız. Yapılan ilk incelemelerde barajda sadece İsrail Sazanı ırkında ölümlerin olduğunu belirledik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay