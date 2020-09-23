Burdur'da baraj suyunun azalmasıyla telef olan İsrail sazanları kıyıya vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Burdur'da baraj suyunun azalmasıyla telef olan İsrail sazanları kıyıya vurdu

23.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:38
Burdur'da baraj suyunun azalmasıyla telef olan İsrail sazanları kıyıya vurdu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde barajın suyunun azalmasının ardından telef olan ve kıyıya vuran çok sayıda "İsrail sazanı" olarak bilinen "carassius gibelio" balığı paniğe neden oldu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde barajın suyunun azalmasının ardından telef olan ve kıyıya vuran çok sayıda "İsrail sazanı" olarak bilinen "carassius gibelio" balığı paniğe neden oldu.

İlçeye bağlı İbecik köyü yakınındaki Yapraklı Barajı'nın suyu azaldı.

Çok sayıda "İsrail sazanı"nın kıyıya vurduğunu görenler durumu Gölhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, barajdan numune alarak incelemeye gönderdi.

Gölhisar Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Muhammet Yılan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen balık ölümleri şikayetleri üzerine barajda incelemede bulunduklarını söyledi.

Barajdan alınan numunenin ilk olarak Burdur Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarına gönderdiklerini belirten Yılan, "Buradan çıkan sonuçlara göre, bu ölümlerin nedenini anlamış olacağız. Yapılan ilk incelemelerde barajda sadece İsrail Sazanı ırkında ölümlerin olduğunu belirledik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses Candaş Tolga Işık
Spor Sörloth Tamer Tuna Rıza Çalımbay Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Hakim Trabzonspor Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur'da baraj suyunun azalmasıyla telef olan İsrail sazanları kıyıya vurdu - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 15:44:45. #1.15#
title