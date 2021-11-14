BURDUR'DA ANTİKA PAZARI KURULDU

BURDUR (DHA) - BURDUR'da ilk defa kurulan Antika Pazarı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda kurulan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda, fotoğraf makineleri, saatler, telefonlar, pikaplar, eski paralar, madalyalar, Osmanlı dönemine ait kılıçlar ve çeşitli savaş malzemeleri ile köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçleri gibi birçok antika vatandaşların beğenisine sunuldu.

Antikacı Sinan Dereli'nin girişimleriyle kurulan Antika Pazarı'na, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Erkan da gelerek tezgahları gezdi.

Antikacı Sinan Dereli, 'Uzun süredir bu işlerle uğraşıyoruz. Güzel bir pazar yapalım dedik. Bu proje aklımızda vardı, gerçekleştirdik. Sağolsunlar İzmir'den Ankara'dan Konya'dan Eskişehir'den esnaf dostlarımız bizleri yalnız bırakmadı ve tezgahını açtı. Çok güzel bir proje ve ekmek kapısı oldu. Burdur'umuza hayırlı, uğurlu olsun. İlk gün olmasına rağmen ilgiden çok memnunum. Beklentimizin üzerinde oldu, daha da güzel olacak inşallah dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise 'Bugün Burdurumuzda ilk defa gerçekleştirilen antika ve eski eşyalar üzerinde hobi olarak vatandaşlarımızın başladığı ama daha sonra bunu gerçekten büyük bir aşkla, heyecanla yaptıkları antika pazarı kurulmuş oldu. Birçok ilden, özellikle komşu vilayetlerde de yapılmayan bir organizasyonun şu anda Burdur'da yapılmış olması, bunun içinde emek sarf eden öncü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de şunları söyledi

'Sinan kardeşimize bu antika pazarını bize kazandırdığı, şehre kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Heyecan var, insanlar da merakla geliyor. Çünkü her bakılan eşyada eskiyi yadediyor, anıyoruz.