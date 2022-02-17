Burdur'da ağaç kesimi yaparken üzerine kaya parçası düşen işçi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da ağaç kesimi yaparken üzerine kaya parçası düşen işçi öldü

AA, Hüseyin Çubuk - Güncel
 - Güncelleme:
Burdur'da ağaç kesimi yaparken üzerine kaya parçası düşen işçi öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde, ormanlık alanda ağaç kesimi yaparken üzerine kaya parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde, ormanlık alanda ağaç kesimi yaparken üzerine kaya parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

Özel bir şirkete çalışan İsa Çetinçakmak, Çobanpınar-Karaseki köyleri arasındaki ormanlık alanda izinli olarak yapılan ağaç kesimi sırasında düşen kaya parçasının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çetinçakmak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Hüseyin Çubuk - Güncel

Burdur, işçi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title