Son dakika haberi! 17 yaşındaki genç kızın öldürülmesi - katil zanlısı tutuklandı (2)
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Son dakika haberi! 17 yaşındaki genç kızın öldürülmesi - katil zanlısı tutuklandı (2)

17.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:37

Son dakika haberler: Burdur'un Bucak ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta E.Y. (19) ile G.C. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin, genç kızı bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, G.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

E.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine de hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.Y, Bucak Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haberi! 17 yaşındaki genç kızın öldürülmesi - katil zanlısı tutuklandı (2)
Son dakika haberi! 17 yaşındaki genç kızın öldürülmesi - katil zanlısı tutuklandı (2)
Son dakika haberi! 17 yaşındaki genç kızın öldürülmesi - katil zanlısı tutuklandı (2)
Son dakika haberi! 17 yaşındaki genç kızın öldürülmesi - katil zanlısı tutuklandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Çubuk

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