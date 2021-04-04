Burdur'da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza
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Burdur'da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza

İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA - Haberler | Güncel

Burdur'da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza Burdur'da bu hafta korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kentte sessizlik hakim sürerken hastalığın görülmeye başladığı günden bu yana 2 Bin 346 kişi ve 41 iş yerine toplam 4 Milyon...

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Burdur'da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza

BURDUR - Burdur'da bu hafta korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kentte sessizlik hakim sürerken hastalığın görülmeye başladığı günden bu yana 2 Bin 346 kişi ve 41 iş yerine toplam 4 Milyon 187 Bin 308 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Burdur, sessizliğe büründü. Meydanlar, insanların yoğun olarak bulunduğu yürüyüş ve bisiklet yolları boş kaldı. Kentin işlek noktalarından olan Cumhuriyet Meydanı, Gazi, Atatürk ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim oldu. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kentin birçok noktasında sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ayrıca edinilen bilgilere göre, hastalığın görülmeye başlandığı 11 Mart 2020 tarihinden 2021 Mart ayının son gününe kadar Burdur'da 2 Bin 346 kişi ve 41 iş yerine toplam 4 Milyon 187 Bin 308 TL idari para cezası uygulandı.

Burdur'da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza
Burdur'da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza
Burdur'da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza
Burdur'da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza
Burdur'da 1 yılda 2 bin 346 kişi ve 41 iş yerine 4 Milyon 187 Bin 308 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEMAL TURAN KAYA

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