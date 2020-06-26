Burdur Aziziye göletine 10 bin aynalı sazan bırakıldı
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Burdur Aziziye göletine 10 bin aynalı sazan bırakıldı

Burdur Aziziye göletine 10 bin aynalı sazan bırakıldı Burdur İlçe, belde ve köylerde bulunan göletlere 4 yıl boyunca 184 bin balık bırakıldığını söyleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş merkeze bağlı Aziziye Göletine 10 bin adet Aynalı Sazan balığı bıraktı.

26.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:24

Burdur Aziziye göletine 10 bin aynalı sazan bırakıldı

BURDUR - Burdur İlçe, belde ve köylerde bulunan göletlere 4 yıl boyunca 184 bin balık bırakıldığını söyleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş merkeze bağlı Aziziye Göletine 10 bin adet Aynalı Sazan balığı bıraktı.

Son kararname ile tayin olduğu Burdur'da ilk resmi programını Aziziye'ye yapan Vali Arslantaş'a Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, Antalya Su ürünleri yetkilileri eşlik etti.

Balıkların gölette bırakılmasınan önce basına mensuplarına konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş " Burdur Karamanlı ilçesine bağlı Kozluca ve Karataş göletlerine 80 bin olmak üzere 184 bin balık daha önce 4 yıl boyunca bırakıldı. Bir yıl sonra bu gölette olta balıkçılığın merkezi olacak" dedi. Bu yıl toplam 16 gölette balıklandırma çalışmasının yapılacağını hatırlatan Vali Arslantaş " Burdur da geçmiş yıllarda da yapılan balıklandırma çalışmalarına bakıldığında Burdur bölgedeki aynalı sazanın merkezi haline gelecektir. Gelecek yıl buraya herkesi balık tutmaya bekliyoruz. Balıklandırma çalışmalarında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Burdur Aziziye göletine 10 bin aynalı sazan bırakıldı

Kaynak: İHA

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