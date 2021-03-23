Burcu Sezginoğlu kimdir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Nuri Alço, sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlenmiştir. Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu gündemde yerini alırken Nuri Alço bir yıl önce sevgilisi Burcu Sezgioğlu'na evlenme teklifi etmişti. Peki, Burcu Sezginoğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu Sezginoğlu nereli, mesleği nedir? Burcu Sezginoğlu hayatı ve biyografisi nedir? Nuri Alço kimdir?

Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Nuri Alço, sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlenmiştir. Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu gündemde yerini alırken Nuri Alço bir yıl önce sevgilisi Burcu Sezgioğlu'na evlenme teklifi etmişti. Peki, Burcu Sezginoğlu kimdir, kaç yaşında? Burcu Sezginoğlu nereli, mesleği nedir? Burcu Sezginoğlu hayatı ve biyografisi nedir? Nuri Alço kimdir? İşte detaylar haberimizde...

BURCU SEZGİNOĞLU KİMDİR?

Burcu Sezginoğlu 36 yaşında. Kendisinden 33 yaş büyük olan Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu, ticaretle uğraşıyor.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Nuri Alço geçtiğimiz mart ayında kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti. Nuri Alço ile genç sevgilisi Burcu Sezginoğlu'nun sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı. Usta oyuncu Nuri Alço, 12 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile geçen sene Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirmişti.

Nikaha, çiftin sınırlı sayıda aile üyeleri ve arkadaşları katıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu'nun nikahına basın mensupları alınmamıştı.

Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan 69 yaşındaki Nuri Alço, "Hayat bir maratondur. Yolculukla başlar ve mezarda biter. Burcu'ya sormak isterim. Benimle bir hayat yolculuğuna var mısın?" diyerek sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlenme teklifi etmişti.

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço 26 Nisan 1951 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 69 yaşındaki Türk sinema oyuncusu Nuri Alço'nun baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam'a geçti. Eskişehir'deki Altay Spor Kulübünde ve Ordu Milli Takımında profesyonel olarak Voleybol oynadıktan sonra bir süre çeşitli işlerde uğraştı. Daha sonra Yeşilçam´da genellikle de tecavüzcü ve kötü adam rollerini oynamıştır. 80'li yılların erotik simgelerinden Ahu Tuğba ile bazı filmlerde rol almıştır. Benzemez Kimse Sana programının ikinci sezonunda yarışmıştır.

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